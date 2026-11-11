Iwatani International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Iwatani International liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Iwatani International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 72.30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 67.74 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 244.18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Iwatani International 202.78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch