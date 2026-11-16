IWAKI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IWAKI äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 88.18 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 57.99 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat IWAKI im vergangenen Quartal 13.95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IWAKI 11.45 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch