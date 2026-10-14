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14.10.2026 06:37:00
Iwaki informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Iwaki äusserte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 14.57 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Iwaki noch ein Gewinn pro Aktie von 8.59 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Iwaki im vergangenen Quartal 17.68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Iwaki 15.38 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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