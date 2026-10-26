IwaiCosmo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IwaiCosmo hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 124.42 JPY, nach 103.64 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat IwaiCosmo mit einem Umsatz von insgesamt 9.28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch