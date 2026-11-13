Iwabuchi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Iwabuchi hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 204.46 JPY gegenüber 182.73 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3.41 Milliarden JPY gegenüber 3.27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch