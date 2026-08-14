Iwabuchi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Iwabuchi stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 161.57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 251.72 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Iwabuchi 3.22 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch