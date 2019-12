IW-Verbandsumfrage sieht "zaghafte Zuversicht" für 2020

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft blickt mit "zaghafter Zuversicht" in das neue Jahr. Eine Umfrage unter 48 Branchenverbänden ergab, dass viele Dienstleister optimistisch für das Jahr 2020 sind, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mitteilte. Die Industrie stehe hingegen derzeit so schlecht da wie lange nicht. In Teilen der Industrie haben sich die Perspektiven jedoch nicht weiter verdüstert, sondern sogar etwas aufhellt, so das IW.

"Es zeigt sich eine insgesamt weiterhin labile Konjunktur, die in der Industrie nur eine Hoffnung auf Stabilisierung im Jahr 2020 bietet", sagte IW-Direktor Michael Hüther. "Entwarnung kann noch nicht gegeben werden."

Nur 19 der insgesamt 48 befragten Branchenverbände rechnen für 2020 mit einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation und steigender Produktion. Eine Verschlechterung erwarten 12 Verbände. Besonders pessimistisch zeigen sich die Verbände, deren Unternehmen Maschinen herstellen und Stahl oder andere Metalle verarbeiten. Zum Jahreswechsel 2018 auf 2019 hatten noch 28 Verbände mit steigender Produktion gerechneten.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation wird von 32 der 48 teilnehmenden Verbände mit schlechter als vor einem Jahr angegeben. Besonders die grossen Industriesparten wie der Automobilsektor, der Maschinenbau, die Elektroindustrie sowie Chemie sind von der Verschlechterung betroffen. "Mit wenigen Ausnahmen hat sich die aktuelle Lage in der Industrie binnen Jahresfrist deutlich eingetrübt", erklärte IW-Konjunkturchef Michael Grömling.

Das IW machte dafür drei Gründe verantwortlich. Erstens sei es Folge einer zyklischen Normalisierung nach der wirtschaftlichen Boom-Phase. Daneben belasteten Protektionismus und geopolitische Verunsicherung die auf Investitionsgüter spezialisierte Industrie. Und drittens hätten die Digitalisierung , der Klimawandel und die Energiepolitik strukturelle Anpassungen und Verunsicherungen bei Firmen und Verbrauchern ausgelöst.

Für 2020 ist nicht mit einem Investitionsauftrieb zu rechnen, denn nur 13 der 48 befragten Verbände gehen von höheren Investitionen in ihrer Branche aus - neun Verbände weniger als zum Jahreswechsel 2018/2019. Die Anzahl der Verbände, die von schwächeren Investitionen ausgehen, liegt bei 14. Dennoch erwartet das IW für nächstes Jahr keinen Beschäftigungseinbruch. Laut der Umfrage planen nur 14 der 48 befragten Verbände mit einem Personalabbau während 12 ihre die Zahl der Beschäftigten ausweiten wollen.

Zwar wirkten sich in der Industrie die zurückhaltenden Produktionsperspektiven und Umstrukturierungen aktuell in den grossen Industriezweigen, wie dem Maschinen- und Automobilbau, in Personalkürzungen aus. "In weiten Teilen der Industrie wird aber davon ausgegangen, dass der Beschäftigungsstand gehalten wird", erklärte Grömling. "Das setzt voraus, dass sich die Weltwirtschaft nicht weiter verschlechtert und die strukturellen Anpassungslasten in Teilen der Industrie nicht Überhand nehmen."

