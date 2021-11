IW: Ampel schiesst mit Neubauten-Plan über Bedarf hinaus

BERLIN (Dow Jones)--Die Ampel-Parteien planen nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Kampf gegen die Wohnungsnot den Bau von zu vielen neuen Wohnungen. Nach einer IW-Studie müssten deutschlandweit lediglich jährlich 308.000 neue Wohnungen gebaut werden und nicht 400.000, wie von SPD, Grünen und FDP geplant. Die Ampel-Parteien "schiessen damit über das Ziel hinaus: In den Ballungsräumen ist der Bedarf gross, auf dem Land aber überschaubar", erklärte das IW.

Zwar würden derzeit rund 306.000 neue Wohnungen gebaut. "Allerdings entsteht viel Wohnraum in Regionen, die künftig stagnieren oder sogar schrumpfen werden - dort droht dann Leerstand", so das Fazit der Studie, die das IW im Auftrag der Deutschen Reihenhaus AG erstellt hat. "Grossstädte bauen dagegen viel zu wenig." Besonders in Berlin sei der Bedarf gross.

Die Wissenschaftler erwarten, dass der Zuzug in die Grossstädte in den nächsten Jahren anhalten wird. Zwar würden mehr Deutsche mobil arbeiten und seltener pendeln, aber die grundsätzliche Orientierung an einer Stadt ändere sich nicht.

Allein in den sieben grössten deutschen Städten müssten daher bis 2025 rund 58.100 Wohnungen jährlich neu entstehen. In Berlin sind es laut IW-Berechnungen jedes Jahr 22.200 neue Wohnungen, in Hamburg 10.500, in München 7.800 und in Köln 5.700. In der Domstadt sei die Differenz zwischen Bedarf und fertig gestellten Neubauten bundesweit am grössten: Zuletzt konnte Köln den Bedarf gerade einmal zu 40 Prozent decken, noch schlechter schneiden nur Kiel (28 Prozent) und Erfurt (38 Prozent) ab.

"Um den Wohnungsmangel zu beseitigen, muss in den nächsten Jahren in vielen Grossstädten und in deren Umland deutlich mehr als bisher gebaut werden", sagt IW-Immobilienökonom Ralph Henger. Auf dem Land drohten hingegen Leerstand und Verfall. Denn in 209 von insgesamt 401 deutschen Kreisen werde die Bevölkerung in den kommenden Jahren schrumpfen.

Jeder zweite Kreis baue derzeit mehr Wohnungen als notwendig. "In vielen ländlichen Regionen drohen in den nächsten Jahren massiver Leerstand und Verfall", warnte Henger. Vor allem Regionen in Sachsen-Anhalt und im Saarland seien betroffen.

Sinnvoller wäre es, die Einzugsbereiche der Grossstädte zu erweitern und mehr in die angrenzende Infrastruktur zu investieren. Auf dem Land müsse es dagegen das Ziel sein, mehr zu sanieren und zu erhalten und dafür deutlich weniger neu zu bauen, so der Vorschlag des IW.

In der vergangenen Wahlperiode sind rund 1,2 Millionen neue Wohnungen gebaut worden. Die Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte ursprünglich 1,5 Millionen Neubauten zum Ziel.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2021 06:46 ET (11:46 GMT)