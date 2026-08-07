IVY COSMETICS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IVY COSMETICS präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 39.92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IVY COSMETICS -48.030 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29.55 Prozent auf 295.6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch