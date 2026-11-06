IVP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IVP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.50 INR. Im Vorjahresviertel hatte IVP 3.87 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1.72 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch