IVI implementiert Veeva Vault QualityDocs als Standard, um operative Effizienz zu verbessern

Veeva Vault QualityDocs bietet IVI bessere Kontrolle und Echtzeit-Sichtbarkeit von Dokumenten und Prozessen für Audits

SEOUL, Südkorea, 26. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass das International Vaccine Institute (IVI), eine gemeinnützige internationale Organisation, die 1997 auf Initiative des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) gegründet wurde, Veeva Vault QualityDocs zur Verbesserung der Kontrolle und Echtzeit-Sichtbarkeit von Standardvorgehensweisen (Standard Operating Procedures, SOPs) für Audits und Inspektionen implementiert hat. Der Übergang von papiergestützten Verfahren auf Vault QualityDocs wird das IVI in die Lage versetzen, die Compliance- und GxP-Anforderungen der grossen Arzneimittelbehörden besser erfüllen zu können.

Vault QualityDocs, eine moderne Cloud-Anwendung für die Kontrolle und Verwaltung von GxP-Dokumenten, wird es dem IVI ermöglichen, eine grössere Konformität, eine verbesserte Qualität und einen geringeren operativen Aufwand zu erzielen. Das IVI kann die Prüf- und Genehmigungsabläufe von SOPs beschleunigen und GxP-Dokumente problemlos zwischen Mitarbeitern und Partnern austauschen. Vault QualityDocs ist Teil der Veeva Vault Quality Suite, die Qualitätsprozesse, Dokumentenkontrolle und Schulungen vereinheitlicht, um globale operative Innovationen voranzutreiben.

„Veeva ermöglicht es unserer Organisation, die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und sicherzustellen, dass alle SOP- und Unternehmensdokumente in einem validierten System gespeichert werden, das mit der FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 konform ist", erklärte Tobin Guarnacci, Head of Quality Management GxP beim IVI. „Wir verfügen jetzt über eine „Single Source of Truth", einen verlässlichen, allgemein gültigen Datenbestand, die uns und unseren Partnern hilft, für Audits bereit zu sein".

„Veeva wird es dem IVI ermöglichen, die operative Effizienz zu steigern und die Qualitätsprozesse mit einer einfach zu bedienenden und zu verwaltenden Cloud-Lösung zu verbessern", sagte Chris Shim, Vice President, Vault R&D APAC & China. „Es ist uns eine Ehre, mit dem IVI zusammenzuarbeiten und die Organisation bei der Erfüllung ihres Auftrags zur Entwicklung sicherer, wirksamer und erschwinglicher Impfstoffe für die öffentliche Gesundheit weltweit zu unterstützen".

Erfahren Sie mehr darüber, wie Veeva Vault QualityDocs Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences dabei unterstützt, überlegene Benutzerfreundlichkeit und nahtlose Zusammenarbeit zu erzielen: veeva.com/qualitydocs.

Informationen zum International Vaccine Institute

Das International Vaccine Institute (IVI) ist eine gemeinnützige internationale Organisation, die 1997 auf Initiative des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) gegründet wurde. Mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea, war das IVI die erste internationale Organisation mit Sitz in Korea. 35 Länder und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören zu den Unterzeichnern, darunter Korea, Schweden und Indien als staatliche Geldgeber.

Unser Mandat ist, Impfstoffe für die Ärmsten der Welt verfügbar und zugänglich zu machen, wobei wir uns auf Infektionskrankheiten mit weltweiter gesundheitlicher Bedeutung wie Cholera, Typhus, Shigella, Salmonellen, Schistosomiasis, A-Streptokokken, Hepatitis A, HPV, TB, HIV, MERS-CoV und antimikrobielle Resistenz konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ivi.int

Informationen zu Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist führend im Bereich cloudbasierte Software für die globale Life Sciences-Industrie. Veeva, das sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben hat, betreut mehr als 850 Kunden, von den weltweit grössten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotechfirmen. Das in der San Francisco Bay Area ansässige Veeva unterhält Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com.

