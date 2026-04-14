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IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256

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14.04.2026 23:09:36

IVF-Hartmann-Aktionäre stimmen ordentlicher Dividende von 3,80 Fr. je Titel zu

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Neuhausen (awp) - Die Generalversammlung des Medizinalbedarfherstellers IVF Hartmann hat am Dienstag bis auf eine Ausnahme sämtlichen Traktanden zugestimmt. Abgelehnt wurde lediglich der Zusatzantrag von Aktionären auf eine Dividendenzahlung von 10 Franken je Aktie. Genehmigt wurde dagegen der Antrag des Verwaltungsrats auf eine Dividende von 3,80 Franken, wie aus den am selben Abend veröffentlichten Abstimmungsresultaten hervorgeht.

Derweil wurden alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt, darunter auch Präsidentin Cornelia Ritz Bossicard. Nicht mehr angetreten für den Sitz im Verwaltungsrat war der frühere Interims-CEO Martin Walther, der das CEO-Amt definitiv übernommen hat. Neu ins Gremium gewählt wurde indes die dafür vorgeschlagene Katharina Reus.

mk/