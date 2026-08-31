IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256
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31.08.2026 09:27:36
IVF HARTMANN-Aktie unter Druck: Ramona Schmidlin wird neue Finanzchefin
Beim Medizinalbedarfs-Hersteller IVF Hartmann wird Ramona Schmidlin künftig Finanzchefin.
Zusammen mit CEO Martin Walther wird sie ab kommendem Frühjahr die Geschäftsleitung von IVF HARTMANN bilden. Der Verwaltungsrat wolle die Kontinuität der Unternehmensführung während der Übergangsphase bis zum Amtsantritt von Schmidlin sicherstellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.
Schmidlin war den Angaben zufolge zuletzt in leitenden Finanzfunktionen bei der Eisberg AG und der Knorr-Bremse Rail Systems Schweiz AG tätig. Sie verfüge über Erfahrung in Finanzen, Controlling, Rechnungswesen und Unternehmenssteuerung sowie bei Transformations- und Optimierungsprojekten.
Die IVF HARTMANN-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,53 Prozent auf 129,00 Franken.
ra/uh
Neuhausen (awp)
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