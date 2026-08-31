IVF HARTMANN-Aktie: Ramona Schmidlin wird neue Finanzchefin

Sie wird ihre Funktion spätestens per 1. März 2027 antreten und den im Dezember 2026 scheidenden Hannes Leu ersetzen.

Zusammen mit CEO Martin Walther wird sie ab kommendem Frühjahr die Geschäftsleitung von IVF HARTMANN bilden. Der Verwaltungsrat wolle die Kontinuität der Unternehmensführung während der Übergangsphase bis zum Amtsantritt von Schmidlin sicherstellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Schmidlin war den Angaben zufolge zuletzt in leitenden Finanzfunktionen bei der Eisberg AG und der Knorr-Bremse Rail Systems Schweiz AG tätig. Sie verfüge über Erfahrung in Finanzen, Controlling, Rechnungswesen und Unternehmenssteuerung sowie bei Transformations- und Optimierungsprojekten.

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Neuhausen (awp)