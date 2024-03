IVF HARTMANN-Aktie im Minus: CEO Martini erkrankt - Martin Walther übernimmt interimistisch

CEO Claus Martini werde aufgrund einer Erkrankung voraussichtlich bis im Sommer 2024 seine Arbeitstätigkeit nur sehr eingeschränkt wahrnehmen, um sich auf seine medizinische Behandlung zu konzentrieren, begründet IVF HARTMANN die Massnahme in einer Mitteilung am Donnerstag. Neben CFO Hannes Leu bildet Walther als CEO ad interim die Geschäftsleitung.

Walther verbleibt laut Angaben im Verwaltungsrat und stellt sich an der Generalversammlung vom 23. April 2024 zur Wiederwahl.

Aktien von IVF HARTMANN verlieren am Donnerstag an der SIX zeitweise 1,44 Prozent auf 137,00 Franken.

