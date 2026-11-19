Iveda Solutions stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Iveda Solutions ebenfalls 0.070 USD je Aktie eingebüsst.

Das vergangene Quartal hat Iveda Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch