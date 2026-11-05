Iveco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Iveco hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iveco 0.110 EUR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Iveco mit einem Umsatz von insgesamt 3.16 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.12 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1.38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch