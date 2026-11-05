Ivanhoe Mines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ivanhoe Mines liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ivanhoe Mines die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.06 CAD, nach 0.030 CAD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 107.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 369.4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 178.2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch