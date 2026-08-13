Ivanhoe Capital Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ivanhoe Capital Acquisition A stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Ivanhoe Capital Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.070 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ivanhoe Capital Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch