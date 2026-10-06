Impact Holdings Aktie 4620873 / GB00B3DFYL18
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06.10.2026 14:00:00
IV-Chef Knill: "Selbst wenn wir aufhören zu atmen, hat das null Impact auf das Weltklima"
Dürre hin oder her, er kenne kein gutes Argument, warum Österreich beim Klimaschutz allein vorangehen sollte, sagt Industriekapitän Georg Knill. Der SPÖ-Ruf nach höheren Steuern ab 500.000 Euro sei "Gift" für den StandortWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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