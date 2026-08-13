Ituran Location and Control präsentierte Quartalsergebnisse

Ituran Location and Control hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ituran Location and Control noch ein Gewinn pro Aktie von 0.670 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ituran Location and Control mit einem Umsatz von insgesamt 104.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20.74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch