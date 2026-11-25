Ituran Location and Control hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.740 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Ituran Location and Control im vergangenen Quartal 106.6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ituran Location and Control 92.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch