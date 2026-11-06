ITT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ITT gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ITT ein EPS von 1.62 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ITT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44.19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 999.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch