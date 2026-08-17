itsumoinc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

itsumoinc Registered hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte itsumoinc Registered -14.940 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 4.79 Milliarden JPY gegenüber 3.29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch