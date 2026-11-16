itsumoinc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

itsumoinc Registered gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.59 JPY gegenüber -2.110 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 5.06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte itsumoinc Registered 4.25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch