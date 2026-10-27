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27.10.2026 14:00:12
Itron Inc. Reveals Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Itron Inc. (ITRI) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $71.37 million, or $1.61 per share. This compares with $65.61 million, or $1.41 per share, last year.
Excluding items, Itron Inc. reported adjusted earnings of $86.33 million or $1.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $599.33 million from $581.63 million last year.
Itron Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $71.37 Mln. vs. $65.61 Mln. last year. -EPS: $1.61 vs. $1.41 last year. -Revenue: $599.33 Mln vs. $581.63 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.70 To $ 1.80 Next quarter revenue guidance: $ 621 M To $ 636 M Full year EPS guidance: $ 6.72 To $ 6.82 Full year revenue guidance: $ 2.37 B To $ 2.385 B
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