ItoKuro veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ItoKuro hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

ItoKuro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.48 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 938.6 Millionen JPY, gegenüber 1.10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14.50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch