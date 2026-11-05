ITOKI legte Quartalsergebnis vor

ITOKI äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15.30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ITOKI 14.06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat ITOKI 35.72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch