ITOHAM YONEKYU: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ITOHAM YONEKYU gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 24.19 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ITOHAM YONEKYU 55.19 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat ITOHAM YONEKYU mit einem Umsatz von insgesamt 258.02 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch