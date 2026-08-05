ITOCHU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ITOCHU hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ITOCHU im vergangenen Quartal 24.32 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ITOCHU 24.62 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch