ITOCHU präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ITOCHU hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.26 USD. Im Vorjahresviertel hatte ITOCHU 0.210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 25.46 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.03 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch