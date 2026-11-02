ITOCHU ENEX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ITOCHU ENEX hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 45.23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28.77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 237.44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208.45 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch