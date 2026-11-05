Itochu: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Itochu hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41.04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30.74 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4’053.89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Itochu einen Umsatz von 3’690.23 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch