Ito Yogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ito Yogyo hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 20.43 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8.93 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 952.3 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 794.5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch