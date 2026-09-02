ITO EN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ITO EN hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56.93 JPY. Im Vorjahresviertel waren 49.60 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ITO EN 135.18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 130.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch