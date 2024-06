ITO EN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag zum Handelsschluss mit einem marginalen Zugewinn. Der deutsche Aktienmarkt begannen die neue Handelswoche mit positiven Vorzeichen. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Indizes zeigten sich am Montag mehrheitlich stärker.