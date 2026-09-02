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02.09.2026 06:37:00
ITO EN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ITO EN hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 56.93 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITO EN 49.60 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 135.18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 130.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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