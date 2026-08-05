ITmedia hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ITmedia hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 17.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12.49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.91 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch