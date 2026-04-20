Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’229 -1.5%  SPI 18’688 -1.0%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’318 -1.6%  Euro 0.9196 0.2%  EStoxx50 5’973 -1.4%  Gold 4’795 -0.7%  Bitcoin 58’443 0.9%  Dollar 0.7817 -0.1%  Öl 95.3 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ITM Power-Aktie zieht kräftig an: Strategische Partnerschaft mit Rheinmetall treibt Kurs weiter an
Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet
Bernstein Research: Outperform für BASF-Aktie
Ethereum: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Momentum hält 20.04.2026 11:10:03

ITM Power-Aktie zieht kräftig an: Strategische Partnerschaft mit Rheinmetall treibt Kurs weiter an

ITM Power-Aktie zieht kräftig an: Strategische Partnerschaft mit Rheinmetall treibt Kurs weiter an

Eine strategische Allianz mit Rheinmetall katapultierte ITM Power am Freitag zurück ins Zentrum der Anlegeraufmerksamkeit. Auch am Montag geht es für das Papier weiter aufwärts.

Rheinmetall
1364.84 CHF -1.61%
Kaufen Verkaufen
• Momentum aus Vorwoche durch Rheinmetall-Kooperation wirkt bei ITM weiter nach
• Eintritt in sicherheitspolitisch geprägten Zukunftsmarkt
• ITM-Aktie bereits zuvor im Aufwärtstrend

Die Aktie des britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power gehört derzeit zu den auffälligsten Titeln an der Londoner Börse. Nach der Bekanntgabe einer strategischen Kooperation mit dem deutschen Technologiekonzern Rheinmetall, die weit über eine klassische Industriepartnerschaft hinausreicht, kletterte die Aktie am Freitag in London letztlich um 40,12 Prozent auf 1,32 Pfund. Auch am Montag geht es für die ITM-Aktie weiter nach oben - wenn auch in gebremstem Tempo: Der Anteilsschein steigt an der LSE zeitweise um weitere 2,34 Prozent auf 1,35 Pfund.

Partnerschaft mit Signalwirkung

Im Zentrum der Kooperation zwischen ITM und Rheinmetall steht das sogenannte Giga-PtX-Projekt, das den Aufbau eines europaweiten Netzwerks dezentraler Anlagen zur Produktion synthetischer Kraftstoffe vorsieht - insbesondere für Anwendungen im militärischen Umfeld der NATO. Für ITM Power könnte sich daraus eine neue Nachfragequelle für Elektrolyse-Technologie ergeben.

Während Wasserstoffprojekte bislang stark von energiepolitischen Förderprogrammen und langfristigen Dekarbonisierungsstrategien abhängig waren, rückt mit der Kooperation erstmals die sicherheitspolitische Dimension stärker in den Fokus. Das Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, die Energieversorgung militärischer Strukturen resilienter zu gestalten und unabhängiger von klassischen Lieferketten zu machen. Perspektivisch könnten mehrere hundert Produktionsstandorte entstehen, ausgestattet mit Elektrolysekapazitäten von bis zu 50 Megawatt pro Anlage. Jede einzelne Anlage wäre in der Lage, jährlich mehrere tausend Tonnen synthetischer Kraftstoffe zu erzeugen.

Für ITM Power eröffnet sich somit ein potenziell skalierbarer Absatzmarkt für industrielle Elektrolyseure - ein entscheidender Punkt für ein Unternehmen, dessen Bewertung bislang stark von der Erwartung zukünftiger Grossprojekte abhängig war.

Rückenwind aus der Industriepolitik

Die aktuelle Kursentwicklung ist jedoch nicht allein auf die Rheinmetall-Kooperation zurückzuführen. Bereits zuvor hatte staatliche Unterstützung aus Grossbritannien das Vertrauen in das Unternehmen gestärkt, so dass bei der ITM-Aktie seit Jahresbeginn bereits ein Plus von rund 119 Prozent aufgelaufen ist. Öffentliche Investitionen in die nationale Wasserstoffindustrie gelten als Signal für langfristige Nachfrage und industrielle Prioritätensetzung. Solche Massnahmen reduzieren aus Sicht vieler Anleger das Risiko technologiegetriebener Wachstumsunternehmen erheblich.

In Kombination mit der neuen Verteidigungsfantasie entsteht so eine doppelte Story: einerseits Energiewende, andererseits sicherheitspolitische Infrastruktur. Diese Mischung hat das Potenzial, die Bewertungsperspektiven eines Unternehmens nachhaltig zu verändern.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Wasserstoff-Deal sorgt für Kurssprung bei ITM Power-Aktie
ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach
Rheinmetall treibt Marinegeschäft voran

Bildquelle: ITM Power

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten