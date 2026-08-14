Ithmaar Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ithmaar Bank veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.63 Prozent auf 700.2 Millionen AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 669.2 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch