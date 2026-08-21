Ithaca Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ithaca Energy hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ithaca Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.03 Milliarden USD im Vergleich zu 755.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch