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20.08.2026 06:37:00
Ithaca Energy legte Quartalsergebnis vor
Ithaca Energy hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0.03 GBP. Im letzten Jahr hatte Ithaca Energy einen Gewinn von 0.020 GBP je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 768.3 Millionen GBP, während im Vorjahreszeitraum 559.1 Millionen GBP ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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