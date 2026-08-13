ITFOR: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ITFOR hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13.51 JPY, nach 13.42 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 4.62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ITFOR 4.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch