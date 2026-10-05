ITEX hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ITEX lud am 02.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10.08 Prozent auf 1.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.3 Millionen USD gelegen.

ITEX hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.110 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.320 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 4.91 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ITEX 5.44 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch