ITEX hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt.

ITEX hat ein EPS von 0.06 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.060 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.36 Prozent zurück. Hier wurden 1.2 Millionen USD gegenüber 1.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch