Itera ASA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Itera ASA hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.06 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Itera ASA 0.040 NOK je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Itera ASA mit einem Umsatz von insgesamt 183.2 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196.3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 6.66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch