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31.08.2026 06:37:00
Itera ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Itera ASA präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210.2 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 203.0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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