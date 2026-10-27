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27.10.2026 06:37:00
ITC Hotels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ITC Hotels präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.97 INR, nach 0.640 INR im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25.57 Prozent auf 10.54 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.895 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 9.99 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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