ITC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ITC hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.32 INR gegenüber 4.09 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat ITC mit einem Umsatz von insgesamt 202.69 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3.93 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3.30 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 176.86 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch