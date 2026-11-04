ITC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ITC hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ITC 0.050 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2.12 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 5.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch